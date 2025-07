Si è dimessa anche la responsabile delle risorse umane che era stata sorpresa a un concerto dei Coldplay insieme al CEO della sua azienda

Si è dimessa anche Kristin Cabot, la responsabile delle risorse umane dell’azienda statunitense Astronomer, che una settimana fa era stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi con l’amministratore delegato della stessa azienda, Andy Byron, a un concerto dei Coldplay in Massachusetts. Byron si era dimesso tre giorni dopo. I due, entrambi sposati, erano stati ripresi e trasmessi sul maxischermo del concerto mentre si abbracciavano e immediatamente si erano nascosti in modo plateale, portando anche il cantante della band, Chris Martin, a scherzare sul fatto che potessero essere amanti.

Il video della scena era diventato rapidamente virale e un meme. Il consiglio di amministrazione di Astronomer, che si occupa di software gestionali e intelligenza artificiale, aveva aperto un’indagine interna sull’accaduto, sospendendo Byron e mettendo in congedo Cabot. In un comunicato l’azienda aveva scritto che i suoi dirigenti non erano stati all’altezza degli standard di condotta richiesti dall’azienda.

– Leggi anche: Basta mezza giornata perché la propria vita privata diventi un meme globale