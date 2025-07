Si è dimesso l’amministratore delegato di Astronomer, sorpreso con la responsabile delle risorse umane dell’azienda al concerto dei Coldplay

Sabato Andy Byron, l’amministratore delegato dell’azienda statunitense Astronomer, si è dimesso dal suo incarico, tre giorni dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti affettuosi con la responsabile delle risorse umane della stessa azienda, Kristin Cabot, al concerto dei Coldplay. I due, entrambi sposati, erano stati ripresi e trasmessi sul maxi-schermo del concerto mentre si abbracciavano e immediatamente si erano nascosti in modo platealmente sospetto, portando anche il cantante della band, Chris Martin, a scherzare subito sul fatto che potessero essere amanti. Un video della scena, caricato giovedì su TikTok da una persona nel pubblico, è stato visto in poche ore da decine di milioni di persone e l’episodio è diventato in poco tempo un meme in mezzo mondo.

Venerdì il consiglio di amministrazione di Astronomer, che si occupa di software gestionali e intelligenza artificiale, aveva aperto un’indagine interna sull’accaduto e poi aveva sospeso Byron. Insieme all’annuncio delle sue dimissioni, sabato l’azienda ha pubblicato un comunicato in cui dice che i suoi «leader dovrebbero stabilire lo standard sia nella condotta che nella responsabilità, e recentemente tale standard non è stato soddisfatto».

