La vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo sarà temporaneamente assessora all’Urbanistica, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi

La delega all’urbanistica nella giunta comunale di Milano è stata assegnata in maniera temporanea alla vicesindaca Anna Scavuzzo: diventerà quindi assessora alla Rigenerazione urbana dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, coinvolto nella vasta inchiesta sulla gestione dell’urbanistica in città. Lo ha annunciato martedì il sindaco Beppe Sala, specificando che Scavuzzo deterrà la delega fino a che non sarà trovata una persona che possa ricoprire in maniera definitiva la carica. Tancredi, in carica dal 2021, è accusato di aver commesso degli abusi per facilitare l’assegnazione dei permessi per costruire ad alcuni grandi costruttori. La procura ha richiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari non ha ancora deciso se confermarli o meno.