Weekly Beasts

Lunedì in Inghilterra è iniziato il tradizionale censimento dei cigni nel Tamigi (swan upping, in inglese): per cinque giorni alcuni vogatori (gli swan uppers) risalgono un tratto del fiume per contare gli esemplari di cigno reale che ci vivono. Nella raccolta animalesca di questa settimana non poteva mancare una foto dei cigni durante questa antica tradizione – e se vi incuriosisce, c’è una raccolta dedicata. Ci sono anche un cuculo guira in Brasile, una pogona in Indonesia e un dromedario in Yemen. Per finire: una mosca soldato nera, vista da molto vicino.