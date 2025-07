Gli Stati Uniti hanno espulso cinque uomini di origine straniera in Eswatini, in un altro caso di persone arrestate e portate in paesi terzi

Cinque uomini provenienti da Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen e Laos sono stati espulsi dagli Stati Uniti e mandati nel piccolo stato africano di Eswatini, vicino al Sud Africa: giovedì un portavoce del governo locale ha detto che sono detenuti in carcere in celle di isolamento. La loro identità non è stata diffusa, ma l’amministrazione Trump ha detto che sono stati condannati per vari crimini, tra cui omicidio e furto.

Negli ultimi mesi il governo statunitense sta espellendo persone di origine straniera in vari paesi terzi, anche molto lontani geograficamente e con i quali le persone coinvolte non hanno alcun legame personale. A inizio luglio per esempio otto persone condannate per crimini violenti negli Stati Uniti erano state portate in Sud Sudan.

Il caso più noto però era stato quello di un gruppo di centinaia di persone venezuelane arrestate e mandate in un carcere di massima sicurezza a El Salvador, in America centrale, tra marzo e aprile: l’amministrazione diceva di ritenere che facessero parte di gang criminali, ma in quel caso le espulsioni erano basate su sospetti poco fondati e non sono state formulate accuse nei confronti di molte delle persone coinvolte.