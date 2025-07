Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata assolta anche in appello dalle accuse di concorso in bancarotta documentale

Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata assolta anche nel processo di appello di Torino per il reato di concorso in bancarotta documentale. Il caso riguardava il fallimento nel 2014 della società Direkta, con sede in provincia di Cuneo. L’accusa sosteneva che Eventi6, società di cui Bovoli era amministratrice, avesse emesso delle note di credito fittizie dal valore di 78mila euro in favore di Direkta per provare ad aiutarla a evitare il fallimento. Bovoli era già stata assolta nel processo di primo grado a Cuneo.