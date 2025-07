La Spagna ha superato la Germania come principale destinazione europea per i richiedenti asilo

La Spagna ha superato la Germania come principale destinazione per i richiedenti asilo nell’Unione Europea: lo rileva un nuovo rapporto dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo (EUAA), con sede a Malta, visionato in anteprima dal Financial Times. Il rapporto riguarda il mese di maggio, in cui secondo l’agenzia nei paesi dell’Unione c’è stato un grosso calo di richieste di asilo: 64.000, quasi un quarto in meno di quelle del maggio del 2024.

Questo calo è stato dovuto soprattutto alla diminuzione di richieste da parte di persone siriane – in seguito alla fine del regime di Bashar al Assad – scese da circa 16.000 nell’ottobre dello scorso anno a 3.100 a maggio. Allo stesso tempo c’è stato un aumento di richiedenti asilo provenienti dal Venezuela, la cui destinazione principale è stata la Spagna. Così a maggio la Germania, che era la meta primaria dei siriani, ha avuto 9.900 richieste di asilo, da 18.700 presentate nello stesso mese dell’anno scorso; mentre la Spagna ha fatto registrare 12.800 richieste di asilo a maggio, comunque in calo rispetto alle 16.300 dell’anno scorso. Il secondo paese con più richieste di asilo ora è l’Italia, con 12.300 richieste a maggio, in calo rispetto alle 15.500 dell’anno scorso (un terzo delle quali è stato presentato da persone provenienti da Bangladesh e Perù).