La Slovacchia ha messo il veto alle nuove sanzioni proposte dall’Unione Europea contro la Russia

L’Unione Europea non ha potuto approvare le nuove sanzioni proposte contro la Russia a causa del veto della Slovacchia. Lo ha comunicato l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione che si è svolta martedì a Bruxelles. Kallas ha detto di esserne molto dispiaciuta, ma ha aggiunto che punta a trovare un nuovo accordo mercoledì.

Il mese scorso la Commissione Europea aveva proposto nuove sanzioni contro le aziende energetiche, le banche e le aziende del settore della difesa della Russia a causa della guerra in corso in Ucraina: già allora il primo ministro slovacco Robert Fico aveva detto che avrebbe votato contro, sostenendo che le nuove sanzioni avrebbero comportato problemi nell’approvvigionamento dell’energia al suo paese e fatto aumentare i prezzi. Fico, populista e filorusso, ce l’ha in particolare con un’altra proposta dell’Unione Europea che prevede di ridurre gradualmente le importazioni di gas russo per interromperle del tutto entro il primo gennaio del 2028: ha detto di essere comunque disposto a negoziare, a patto di ottenere tutele per la Slovacchia.

