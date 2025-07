La dogana dell’aeroporto di Colonia-Bonn ha sequestrato 1.500 tarantole nascoste in scatole di dolci provenienti dal Vietnam

Tre settimane fa la dogana dell’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania, ha sequestrato circa 1.500 piccole tarantole, in gran parte morte, che erano state nascoste all’interno di scatole di dolci. Le scatole erano in un pacco di 7 chili proveniente dal Vietnam, che ha insospettito i doganieri per via del suo odore. Ciascun ragno si trovava all’interno di un piccolo contenitore di plastica; quelli sopravvissuti sono stati affidati alle cure di professionisti esperti di questi animali.

È stata avviata un’indagine sul destinatario del pacco, che ha un indirizzo nella regione tedesca del Sauerland, perché le spedizioni di animali devono essere dichiarate e rispettare regole rigide, soprattutto se provengono da paesi esterni all’Unione Europea. La spedizione probabilmente viola anche le leggi tedesche sul benessere animale. Il portavoce dell’ufficio della dogana di Colonia Jens Ahland, che ha diffuso la notizia lunedì, ha detto che si è trattato di un sequestro straordinario e anche triste perché ha mostrato «ciò che certe persone sono disposte a fare agli animali solo per ottenere un profitto».