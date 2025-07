C’è stato un grave incidente sull’autostrada A1: tre persone sono morte e il traffico è rallentato nel tratto tra Firenze e Bologna

Martedì verso le 14:30 c’è stato un grave incidente nel tratto dell’autostrada A1 che collega Firenze e Bologna: tre uomini sono morti e una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste ferite, la donna in modo grave. Le due sono state portate in ospedale con due elicotteri. Il tratto autostradale tra Fiorenzuola e Badia in direzione Bologna, normalmente molto trafficato, è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero della strada. Verso le 16 è stato parzialmente riaperto, ma la circolazione sta procedendo su una sola corsia.

L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria nel comune di Barberino del Mugello: i tre uomini, la donna e la bambina erano a bordo della stessa auto, che si è scontrata con un camion.