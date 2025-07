Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal si è dimesso: è il primo passaggio del rimpasto di governo annunciato da Volodymyr Zelensky

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha annunciato le proprie dimissioni: è il primo, atteso passaggio in vista del rimpasto di governo annunciato lunedì dal presidente Volodymyr Zelensky, il più significativo dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio del 2022.

Shmyhal era primo ministro dal marzo del 2020 e ci si aspetta che diventerà ministro della Difesa. Al suo posto Zelensky ha proposto Yulia Svyrydenko, l’attuale ministra per lo Sviluppo economico dell’Ucraina e vice prima ministra del paese. Mercoledì il parlamento ucraino dovrà decidere se accettare le dimissioni di Shmyhal e, in caso positivo, voterà per eleggere Svyrydenko come prima ministra, probabilmente già giovedì. Il partito di Zelensky, Servitore del popolo, ha la maggioranza in parlamento, perciò si ritiene che sosterrà la sua decisione.

