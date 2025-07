Ad agosto i treni ad alta velocità ci impiegheranno più tempo per via di lavori sulle ferrovie

Ad agosto per via di lavori sulle ferrovie i treni ad alta velocità impiegheranno più tempo ad arrivare. I disagi potrebbero interessare più persone del solito a causa del grande numero di viaggiatori che si sposta in quelle settimane.

I ritardi principali riguarderanno i collegamenti fra Milano e Bologna, Genova e Venezia, e Firenze e Roma. I lavori più lunghi sono quelli al ponte sul Po, che interessano la linea Milano-Genova: sono iniziati a giugno e finiranno il 28 settembre, e causano aumenti dei tempi fra 20 e 60 minuti. Sulla linea Firenze-Roma i rallentamenti previsti sono di 40 minuti fra l’11 e il 22 agosto, per cantieri nella tratta fra Orvieto e Chiusi. Sulla linea Milano-Bologna ci saranno inoltre rallentamenti fino a 60 minuti per la sostituzione di 6 deviatoi fra le province di Parma e Modena, fra l’11 e il 17 agosto: i tempi di viaggio fra Milano e Roma arriveranno fino a 5 ore, invece delle solite 3 ore o 3 ore e mezza. Infine sulla linea Milano-Venezia i prolungamenti saranno di 90 minuti, per lavori attorno alla stazione di Vicenza.