Un turista australiano di 26 anni è morto dopo essere caduto in mare dalla Via dell’Amore delle Cinque Terre, in Liguria, nella notte tra martedì e mercoledì. È successo nel tratto della passeggiata vicino a Manarola, una delle località che rientrano nelle Cinque Terre e che è una frazione di Riomaggiore. Il corpo del giovane uomo, che si trovava in vacanza in Italia con la fidanzata, è stato recuperato dalla Capitaneria di porto e dai vigili del fuoco della Spezia, e sulle circostanze della sua morte sta indagando la Guardia costiera insieme ai carabinieri.