Diversi aerei in arrivo ad Olbia, in Sardegna, sono stati dirottati per un incendio

Nel pomeriggio di giovedì diversi voli aerei che sarebbero dovuti atterrare a Olbia, in Sardegna, sono stati dirottati verso altri aeroporti a causa di un incendio. L’incendio si è sviluppato vicino alla strada statale che collega Olbia e Sassari, e il fumo che ha provocato ha limitato la visibilità sulla traiettoria per l’atterraggio. Dieci voli in arrivo sono stati dirottati verso gli aeroporti di Cagliari, Alghero, Roma Fiumicino e Figari, in Corsica, altri sono stati cancellati o sono in ritardo. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

L’aeroporto di Olbia è quello che serve la popolare zona turistica della Costa Smeralda.