Il Lione rimarrà in Ligue 1, alla fine

Mercoledì il tribunale d’appello della Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), una commissione indipendente che ha il compito di controllare i conti delle squadre di calcio professionali francesi, ha stabilito che la squadra maschile del Lione rimarrà in Ligue 1, la massima serie del campionato francese di calcio, anche per la prossima stagione. A giugno era stato retrocesso a tavolino in Ligue 2, la Serie B francese, per un debito di circa 175 milioni di euro, ma la società aveva poi fatto ricorso al tribunale d’appello della DNCG, che ha ribaltato la sentenza di primo grado.

Il Lione sarà comunque soggetto a diverse restrizioni. La DNCG ha infatti imposto un tetto alle spese per gli stipendi e per gli acquisti di nuovi giocatori, che dovranno rispettare i limiti fissati in un budget presentato dal club e approvato dalla commissione. La società potrà quindi gestire i contratti e acquistare nuovi giocatori solo rispettando questi vincoli finanziari.

Il Lione è una delle squadre più titolate di Francia. Tra le altre cose ha vinto sette campionati francesi, tutti consecutivi tra il 2001 e il 2008. Quest’anno, nonostante le difficoltà finanziarie, era arrivata sesta in Ligue 1 e fino ai quarti di finale di Europa League.