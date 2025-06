Il Lione, una delle squadre di calcio francesi più vincenti, è stato retrocesso a tavolino per problemi economici

La squadra di calcio francese maschile del Lione è stata retrocessa a tavolino in Ligue 2, la Serie B francese, a causa di gravi problemi economici e finanziari. La decisione era stata già presa in via precauzionale lo scorso 15 novembre, per un debito di circa 175 milioni di euro; martedì la retrocessione è stata confermata, dopo un incontro non risolutivo tra i principali dirigenti della società e la Direction nationale du contrôle de gestion, una commissione indipendente che ha il compito di controllare i conti delle squadre di calcio professionali francesi. Il club però può ancora fare ricorso (e ha già detto che lo farà).

Il Lione è una delle squadre più titolate di Francia. Tra le altre cose ha vinto sette campionati francesi, tutti consecutivi tra il 2001 e il 2008. Non gioca nella seconda divisione dalla stagione 1988-1989. Quest’anno, nonostante le difficoltà finanziarie, era arrivata sesta in Ligue 1 e fino ai quarti di finale di Europa League. Dal 31 gennaio è allenato dall’ex allenatore del Milan Paulo Fonseca. Il calcio francese sta vivendo in generale un periodo di gravi problemi economici, anche se la sua squadra più ricca, il Paris Saint-Germain, ha di recente vinto la Champions League.