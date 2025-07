15 persone che erano a bordo di una nave cargo attaccata dagli Houthi nel mar Rosso sono disperse

15 delle 25 persone che erano a bordo di una delle due navi mercantili attaccate dagli Houthi tra domenica e lunedì sono disperse nel mar Rosso. Mercoledì sei membri dell’equipaggio della Eternity C sono stati soccorsi dopo che avevano passato più di 24 ore in acqua. Altri quattro erano stati uccisi durante l’attacco alla nave, hanno detto delle fonti di Reuters all’interno delle società che si stanno occupando delle ricerche dei dispersi, specializzate nei soccorsi in mare in contesti pericolosi: se la notizia fosse confermata sarebbero le prime persone morte in un attacco degli Houthi nel mar Rosso dal giugno del 2024.

Gli Houthi sono il gruppo politico armato sciita che controlla buona parte dello Yemen ed è sostenuto dall’Iran. Tra il novembre del 2023 e il gennaio del 2025 gli Houthi avevano attaccato oltre un centinaio di navi come forma di sostegno ad Hamas e alla causa palestinese. A maggio si erano accordati con gli Stati Uniti impegnandosi a sospenderli in cambio della fine dei bombardamenti statunitensi sulle loro postazioni.

L’Eternity C, che batteva bandiera liberiana ed era gestita da una società greca, è affondata mercoledì a causa dei danni subiti nell’attacco; gli Houthi hanno anche distrutto le imbarcazioni di emergenza presenti sulla nave. L’equipaggio della Eternity C era composto da 21 cittadini filippini e uno russo; con loro viaggiavano anche tre guardie armate, tra cui una di nazionalità greca e una indiana. Le persone che erano a bordo dell’altra nave attaccata in questi giorni, la Magic Seas, sono state soccorse da un altro mercantile.