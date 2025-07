Carola Rackete si è dimessa da parlamentare europea

L’ex comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete si è dimessa da deputata al Parlamento Europeo, dove era stata eletta nel 2024 con il partito della sinistra tedesco Die Linke. Da comandante Rackete divenne molto nota in Europa per aver forzato, nel 2019, il blocco navale dell’allora ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini e aver attraccato a Lampedusa per permettere a 40 richiedenti asilo bloccati a bordo da circa due settimane di sbarcare. Alla decisione erano seguiti il suo arresto e un’indagine della procura di Agrigento, poi archiviata.

Rackete ha spiegato di aver sempre percepito il suo come un ruolo collettivo, non individuale, e che le sue dimissioni sono quindi da leggere in quest’ottica: come un passaggio di consegne interno al partito con lo scopo di raggiungere un obiettivo comune. Inoltre ha detto di volersi dedicare in modo più costante alle azioni contro la crisi climatica. In base alla legge tedesca dovrebbe succederle Martin Günther (in caso di dimissioni di un europarlamentare, il o la sostituta vengono nominati sulla base delle regole dei singoli paesi). Günther è un economista e un membro di lungo corso di Die Linke.