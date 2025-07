L’Acropoli di Atene verrà chiusa al pubblico per alcune ore per via delle temperature troppo alte

Dalle 13 alle 17 di martedì 8 luglio l’Acropoli di Atene resterà chiusa al pubblico a causa delle alte temperature previste per la giornata. Lo ha annunciato la sovrintendenza delle Antichità della capitale greca, che dipende dal ministero della Cultura, spiegando che la decisione serve a tutelare la salute dei lavoratori e quella dei visitatori: è infatti capitato che durante le visite nelle ore più calde qualcuno sia svenuto. Per martedì in città sono previste temperature massime di 37 °C.

L’Acropoli è la parte meglio conservata delle antiche rovine di Atene, nonché una delle principali attrazioni di tutta la Grecia: si trova su una collina rocciosa, e contiene alcuni celebri edifici storici, tra cui il Partenone, ma sul posto c’è pochissima ombra. Il sito era già stato chiuso al pubblico per alcune ore in giornate particolarmente calde sia nel 2023 che nel 2024.