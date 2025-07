A Parigi si può fare il bagno nella Senna

A partire da sabato è possibile farsi il bagno nella Senna, il fiume di Parigi. Il comune della città ha aperto tre zone balneabili lungo il fiume, con attrezzature e bagnini, e sabato mattina alle 8, l’orario di apertura, c’erano già alcune decine di persone a farsi il bagno.

È la prima volta dal 1923 che la Senna è balneabile per le persone di Parigi, e questo è stato possibile grazie a un investimento ingente voluto dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo: più di 1,4 miliardi di euro. La Senna era già stata usata durante le Olimpiadi estive dell’anno scorso per alcune gare di nuoto, ma è la prima volta che il fiume è aperto anche al pubblico.

Le tre zone balneabili aperte dal comune di Parigi sono tutte in centro: Bercy, Bras Marie e Grenelle. In ogni zona c’è un limite alle persone che possono fare il bagno contemporaneamente (tra le 150 e le 300) e a quelle che possono accedere al sito (tra le 200 e le 700). Hanno anche degli orari: di notte le spiagge urbane sono chiuse.

La Senna non era balneabile da decenni a causa del molto inquinamento e della presenza a livelli pericolosi di batteri come l’Escherichia coli. Negli anni Sessanta, il fiume era stato dichiarato «biologicamente morto». Ripulirlo e renderlo di nuovo balneabile era da tempo uno degli obiettivi della sindaca Anne Hidalgo, eletta nel 2014 e riconfermata nel 2020. Come ha raccontato Politico, la sistemazione della Senna è l’ultimo risultato di un’operazione complessiva di ripensamento della città che è la più radicale da decenni.