La prima ondata di calore dell’estate sta per finire

L’ondata di calore che nelle ultime due settimane ha fatto registrare temperature particolarmente alte e superiori alla media del periodo sia in Italia che in altri paesi europei sta finendo. Per il fine settimana sono previste piogge e temporali in varie zone del nord e del centro Italia, e in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, dove la Protezione civile ha diffuso un’allerta gialla per sabato, anche se sia a Bologna che ad Ancona il ministero della Salute consiglia ancora di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Tra lunedì e martedì ci sarà un abbassamento delle temperature anche nelle regioni meridionali.

Il maltempo in arrivo, che potrebbe causare forti venti e grandinate, è dovuto a un’area di bassa pressione proveniente dal nord Europa, che porta aria più fredda e instabilità atmosferica. Tra le grandi città in cui le temperature si abbasseranno prima ci sono Torino, Milano, Brescia, Verona e Venezia.

Domenica i temporali si estenderanno alla Toscana mentre continuerà a fare molto caldo lungo la costa adriatica e nelle regioni meridionali, in particolare in Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia: a Pescara, Campobasso e Palermo sarà un’altra giornata da “bollino rosso”. La Sardegna sarà l’ultima regione dove le temperature scenderanno.

Secondo le prime previsioni dopo l’11 luglio potrebbe arrivare una nuova ondata di calore, ma le previsioni sono ancora incerte.

