Uno sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia sta causando grossi disagi per i voli nel paese e nel resto d’Europa

In Francia è in corso uno sciopero dei controllori di volo, che continuerà anche venerdì: ci sono grossi disagi per i passeggeri dei voli in partenza, in arrivo e di passaggio nel paese, con ripercussioni quindi su molti altri aeroporti europei. Negli aeroporti di Parigi, che d’estate sono usati da centinaia di migliaia di persone ogni giorno, è prevista una riduzione del 25 per cento dei voli, mentre in diversi aeroporti del sud del paese, frequentati da molti turisti in questa stagione, è prevista una riduzione di un terzo: fra questi Lione, Marsiglia e Nizza. In quello di Bastia, in Corsica, sarà cancellata circa metà dei voli. Per venerdì sono previsti disagi ancora maggiori.

I controllori di volo coordinano il traffico aereo e sono quindi fondamentali per la sicurezza dei voli: i due sindacati maggiori, che rappresentano circa un terzo dei lavoratori del settore nel paese, hanno indetto lo sciopero per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro e un aumento della paga. L’autorità francese per l’aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di ridurre i voli così da poterli gestire in sicurezza anche con il personale ridotto.