Il criticato bonus di Glovo per i rider che aumenta se fanno consegne quando fa più caldo

La società di consegne a domicilio Glovo ha introdotto per i rider, ovvero i fattorini che si occupano delle consegne, dei bonus economici legati al caldo, bonus che salgono con l’aumentare delle temperature. La comunicazione ai lavoratori e alle lavoratrici inviata da Glovo dice:

«Ciao, l’aumento delle temperature ci impone di prestare particolare attenzione a chi lavora all’aperto. (…) La tua sicurezza è la nostra priorità. Sappiamo che l’emergenza calore in corso possa comportare costi imprevisti per proteggerti. Per questo motivo, se effettuerai consegne con Glovo nei mesi di luglio e agosto, avrai diritto a un contributo economico per l’acquisto di crema solare, sali minerali e acqua».

Il valore del contributo per comprare questi prodotti varia a seconda di bonus che sono più alti quanto più alta è la temperatura registrata nella città in cui si svolge il servizio, e vengono calcolati in percentuale sul compenso dato al rider per una singola consegna. Ha detto sempre Glovo:

«Per una temperatura compresa fra i 32 °C e i 36 °C riceverai un bonus del 2%, per una temperatura compresa fra i 36 °C e i 40 °C riceverai un bonus del 4%, per una temperatura superiore a 40 °C riceverai un bonus dell’8%»

Più che una forma di tutela, il bonus di Glovo è stato percepito come un risarcimento insignificante a fronte di un rischio enorme per la salute, se non come una forma di incentivo – pur minimo – a lavorare in condizioni estreme. Il sindacato Cgil si è lamentato con Glovo, scrivendo che «nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo», che «la salute viene prima dei bonus» e che l’iniziativa dell’azienda rischia «di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico».

Il bonus di fatto vale pochi centesimi a consegna (i compensi per una consegna solitamente sono di pochi euro): una consegna che dà al rider 2 euro e 50 fatta con una temperatura di più di 40 °C, per esempio, produrrà un bonus di 20 centesimi. I bonus sono validi per le consegne dal primo luglio al 31 agosto e il contributo sarà infine erogato con la fattura del 21 settembre 2025, cioè a fine estate, diventando sostanzialmente inutile per l’acquisto di creme solari e sali minerali.

I bonus di Glovo sono stati criticati anche da alcuni politici, tra cui parlamentari e presidenti di regione. Negli ultimi giorni diverse regioni hanno introdotto provvedimenti che impongono la sospensione del lavoro all’aperto nei cantieri, nelle cave, nei campi e nei vivai dalle 12:30 alle 16 nei giorni considerati ad alto rischio, fino al 31 agosto. Tra queste c’è il Piemonte, il cui presidente Alberto Cirio ha criticato l’iniziativa di Glovo e ha precisato che l’ordinanza da lui approvata contro gli effetti del caldo è stata estesa anche a chi fa consegne a domicilio, perché «è evidente che si tratta di un lavoro svolto principalmente nell’orario dei pasti, quando è molto caldo».

Dopo le critiche è arrivata la risposta di Glovo. L’azienda ha spiegato che «l’attuale modello di collaborazione garantisce a ciascun rider la massima libertà di scelta su quando e come lavorare», che il bonus «nasce come misura compensativa e non rappresenta in alcun modo un incentivo alla prestazione», assicurando comunque di voler continuare a confrontarsi con i sindacati, perché «la sicurezza e il benessere dei rider restano una priorità».