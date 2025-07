Un traghetto con più di 60 persone è affondato a Bali

Un traghetto con a bordo almeno 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio è affondato vicino all’isola di Bali, la principale località turistica dell’Indonesia. Ci sono almeno 4 morti accertati, e decine di dispersi: 23 persone sono state trovate e soccorse.

Il traghetto era partito nella tarda serata di mercoledì dal porto di Ketapang, nella parte orientale dell’isola indonesiana di Giava, ed era diretto a Gilimanuk, nell’isola di Bali. Avrebbe dovuto attraversare per circa 50 chilometri lo Stretto di Bali, in circa un’ora, ma dopo mezzora di viaggio è affondato. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause dell’affondamento: secondo quanto riferito ai media indonesiani dalla compagnia che gestiva il traghetto, la nave aveva segnalato problemi al motore poco prima di affondare.

Il traghetto che va da Giava a Bali è spesso utilizzato da persone che viaggiano tra le due isole in auto: al momento non si sa se a bordo ci fossero turisti stranieri. Inoltre è comune che in Indonesia il numero effettivo di passeggeri su un traghetto sia maggiore di quello comunicato ufficialmente, quindi le persone coinvolte potrebbero essere di più.