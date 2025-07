Simone Fontecchio, l’unico cestista italiano in NBA, giocherà la prossima stagione nei Miami Heat

Simone Fontecchio, l’unico italiano che gioca in NBA (il campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo), è stato scambiato dai Detroit Pistons e giocherà la prossima stagione nei Miami Heat. Fontecchio avrà un solo anno di contratto, dopo il quale tornerà a essere un free agent, cioè un giocatore svincolato e che può essere preso a parametro zero – cioè senza pagare nulla alla sua squadra precedente – da qualsiasi squadra, anche fuori dall’NBA. Non è nemmeno sicuro che Miami lo tenga, dato che nel mercato di NBA ci sono numerosissimi scambi e Fontecchio potrebbe finire in uno di questi prima dell’inizio della nuova stagione.

Fontecchio ha 29 anni ed è uno dei cestisti italiani più forti degli ultimi anni. Iniziò la sua carriera professionistica alla Virtus Bologna nel 2012, a soli 16 anni. Dopo dieci stagioni giocate in Italia, Germania e Spagna, nel 2022 firmò con gli Utah Jazz, che erano una squadra abbastanza competitiva in NBA, con cui giocò una prima stagione discreta. Dal suo secondo anno in NBA, Fontecchio iniziò a giocare molto meglio e a metà stagione fu preso dai Pistons, una delle squadre più in crescita della lega e di cui divenne subito un titolare, ma a marzo del 2024 si infortunò, saltando così le ultime 15 partite della stagione e le Olimpiadi di Parigi con la Nazionale italiana.

Durante la scorsa stagione Fontecchio aveva ormai smesso di essere uno dei titolari della squadra, con l’arrivo di giocatori molto più forti come Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. e Malik Beasley. Ai playoff, la fase finale del campionato, non ha giocato nemmeno un minuto.