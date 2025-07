In Catalogna c’è stato un grande incendio di vegetazione, in cui sono morti due uomini

Martedì due uomini sono morti a causa di un incendio di vegetazione vicino a Torrefeta i Florejacs, un piccolo comune in Catalogna, nel nord-est della Spagna. L’incendio ha distrutto le coltivazioni di molte aziende agricole in un’area di 55 chilometri quadrati ed è stato contenuto dai vigili del fuoco nella tarda serata; per ridurre i rischi per la popolazione a circa 14mila persone è stato chiesto di rimanere all’interno delle proprie case.

I due uomini morti erano un imprenditore agricolo e un suo dipendente, di 32 e 45 anni, che si erano trovati circondati dalle fiamme e non erano riusciti a scappare. I vigili del fuoco sospettano che l’innesco dell’incendio sia stato dovuto a un macchinario agricolo.