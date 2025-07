Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace dal tribunale di Locri

Il tribunale di Locri, in provincia di Reggio Calabria, ha dichiarato Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace a causa della sua condanna definitiva per falso. A febbraio infatti la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di Lucano a 18 mesi di carcere, con pena sospesa, per “falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, in merito a una delibera su un contributo ricevuto per l’accoglienza di alcuni migranti. La condanna di primo grado era stata accompagnata da altre per vari reati che però erano state ribaltate in appello: quelle assoluzioni erano state confermate anche dalla Cassazione.

Lucano fu sindaco di Riace dal 2004 al 2018 e poi era stato rieletto per la quarta volta nel giugno del 2024. Durante la sua amministrazione era diventato molto noto in tutta Italia per le politiche di accoglienza dei migranti, considerate un modello di integrazione e solidarietà (il cosiddetto “modello Riace”).

Attualmente Lucano è europarlamentare: era stato eletto sempre nel 2024 nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra.