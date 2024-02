L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano si candiderà alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, in Calabria, ha annunciato che si candiderà con Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni per il Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno. Durante e dopo i suoi mandati da sindaco, Lucano era diventato molto noto e discusso per la sua gestione dei migranti a Riace, che era stata raccontata in tutta Europa e nel resto del mondo come un modello di integrazione e solidarietà: il cosiddetto “modello Riace”, per il quale era stato anche processato.

Nel 2021 era stato condannato in primo grado per 21 reati commessi nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti, tra cui associazione a delinquere e una serie di reati tra cui falso in atto pubblico, peculato, abuso d’ufficio e truffa. Nella sentenza di appello i giudici avevano però assolto Lucano da quasi tutti i reati, dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela per altri e concesso la sospensione condizionale della pena per la condanna a 1 anno e 6 mesi per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Lucano fu sindaco di Riace dal 2004 al 2019. Ha detto che la candidatura alle europee gli è stata proposta dai referenti politici di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ha detto anche di aver ricevuto la stessa proposta dal Partito Democratico, ma di aver rifiutato a causa delle posizioni del partito favorevoli all’invio di armi in Ucraina.

