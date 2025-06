Almeno trenta persone sono state arrestate a Istanbul per aver provato a partecipare al Pride, vietato dalle autorità locali

La polizia turca ha arrestato almeno 30 persone che si stavano radunando nel centro di Istanbul per partecipare alla 23esima edizione del Pride in città: lo hanno riferito gli organizzatori dell’evento e un parlamentare di opposizione. La manifestazione era stata vietata dal governatore di Beyoğlu, il distretto dove avrebbe dovuto tenersi, e dove si trova anche piazza Taksim, tradizionale luogo delle proteste in città.

È dal 2015 che le autorità cittadine proibiscono il Pride, e da allora chi prova a parteciparvi comunque viene arrestato. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che da oltre vent’anni governa in maniera sempre più autoritaria, ha dichiarato il 2025 come “anno della famiglia” in Turchia e ha accusato la comunità LGBTQ+ turca di minare i valori cosiddetti tradizionali.

