Celebripost

Martedì è iniziata la settimana della moda maschile di Parigi, che durerà fino a domenica: si sono visti Leslie Bibb e Sam Rockwell, Beyoncé e Jay-Z, e Pharrell Williams, direttore creativo della linea di abbigliamento maschile di Louis Vuitton. Un bel po’ di altre persone famose, da Orlando Bloom a Kim Kardashian, sono state fotografate a Venezia, in vista del discusso matrimonio tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez. E poi ci sono come sempre parecchi attori e attrici alle prime dei loro nuovi film: Brad Pitt, sempre in giro a promuovere F1; Charlize Theron e Uma Thurman alla prima di The Old Guard 2; Luke Grimes, Joaquin Phoenix ed Emma Stone a quella di Eddington; David Corenswet, James Gunn e Rachel Brosnahan a quella di Superman; Scarlett Johansson e Jonathan Bailey a quella di Jurassic World: La rinascita.