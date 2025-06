La regione Sicilia ha sospeso delle attività lavorative in alcune ore dei giorni più caldi

La regione Sicilia ha emesso un’ordinanza per sospendere fino al 31 agosto alcuni tipi di attività lavorative in determinate zone e giorni particolarmente caldi, per evitare gli infortuni. Le attività coinvolte sono quelle agricole e vivaistiche, quelle edili e i lavori nelle cave: saranno sospese dalle 12:30 alle 16 nelle zone che di giorno in giorno saranno considerate a rischio per le alte temperature, consultabili su un’apposita mappa creata dall’INAIL (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’ordinanza non si applicherà ad attività di pubblica utilità, protezione civile o per interventi di sicurezza eseguiti dalle pubbliche amministrazioni, dai concessionari dei servizi pubblici o dai loro appaltatori, che però dovranno intervenire con apposite misure per tutelare i lavoratori.