Sono aperte fino al 25 luglio le iscrizioni ai corsi di laurea di medicina con le nuove modalità che hanno modificato il “numero chiuso”

Da oggi lunedì 23 giugno e fino al 25 luglio sarà possibile iscriversi al primo semestre dei corsi di laurea di medicina, odontoiatria e veterinaria con le nuove modalità decise dal governo. In questo semestre si frequenteranno i corsi comuni di chimica, fisica e biologia, e sulla base dei risultati degli esami sarà costituita una graduatoria nazionale: solo chi otterrà un buon risultato potrà proseguire con gli studi in medicina, odontoiatria e veterinaria, mentre gli altri potranno scegliere alcuni altri corsi di laurea.

Prima della riforma del ministero dell’Università e della Ricerca che ha modificato il funzionamento del cosiddetto “numero chiuso” bisognava sostenere un test di ingresso prima di iscriversi a medicina, odontoiatria e veterinaria. Ora chiunque potrà iscriversi al primo semestre dei tre corsi di laurea, frequentare tre materie, sostenere alla fine i relativi esami. Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicata la sede in cui frequentare il semestre aperto e ci si dovrà iscrivere contemporaneamente anche a un corso di laurea alternativo, chiamato “corso affine”, dove lo studente potrà proseguire gli studi se non dovesse superare il primo “semestre filtro” di medicina. I corsi “affini” sono Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia e farmacia industriale, e Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. L’iscrizione al corso “affine” non è vincolante: dopo il “semestre filtro” ogni studente potrà anche decidere di fare tutt’altro.

La riforma delle modalità di accesso ai corsi universitari di medicina era stata approvata in marzo con l’obiettivo di trovare una soluzione alla carenza di medici e mediche negli ospedali del servizio sanitario nazionale e sul territorio.