Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi non c’è il bombardamento statunitense sull’Iran, avvenuto verso le due di notte, mentre i giornali cartacei vanno solitamente in stampa intorno a mezzanotte. L’informazione più aggiornata sulla situazione, a cui vari giornali hanno dedicato l’apertura, è lo spostamento dei bombardieri statunitensi B-2 Spirit, in previsione del possibile attacco poi effettivamente avvenuto. Altre notizie sono le dichiarazioni a favore del regime iraniano da parte del presidente russo Vladimir Putin, la manifestazione a Roma contro il piano di riarmo europeo e la liberazione del leader dell’opposizione bielorussa Sergei Tikhanovsky.