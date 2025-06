Celebripost

Nei prossimi giorni arriverà nei cinema F1, film d’azione presentato nei giorni scorsi a New York alla presenza di Javier Bardem, che fa parte del cast, del pilota Lewis Hamilton, che ne è produttore e nel film interpreta sé stesso, e di Brad Pitt, che ne è il protagonista (e per le riprese ha guidato davvero un’auto di Formula 2). Tra le persone da fotografare in settimana merita poi una menzione speciale la faccia della regina Camilla alle corse di cavalli del Royal Ascot, insieme a quelle dei calciatori della Juventus durante il surreale incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Per continuare con l’ex velocista Usain Bolt e il presidente serbo Aleksandar Vučić; Mahershala Ali, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Rupert Friend a un photocall per Jurassic World – La rinascita; Miley Cyrus che si esibisce a Parigi; Mark Ruffalo a una manifestazione contro Donald Trump; e l’abbraccio tra Ronaldo e David Beckham sotto lo sguardo di Roberto Baggio.