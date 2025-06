In Francia è in corso una grossa operazione contro l’immigrazione irregolare

Mercoledì in Francia è stata avviata una grossa operazione di polizia contro i migranti irregolari, che proseguirà almeno fino a giovedì: il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha detto che in 48 ore verranno dispiegati 4mila tra agenti della gendarmerie (un corpo paragonabile ai nostri carabinieri), della polizia, delle guardie di frontiera e delle forze speciali antiterrorismo. I controlli si concentreranno soprattutto nelle stazioni di treni e autobus, e sui mezzi che viaggiano tra i paesi di confine e le principali città francesi. Retailleau ha annunciato anche un rafforzamento generale dei controlli alle frontiere.

Il ministro, che dal maggio di quest’anno è anche il leader dei Repubblicani, lo storico partito della destra in Francia, è noto per le sue posizioni molto dure sull’immigrazione: è considerato uno dei più estremisti del nuovo governo, e spesso ha espresso posizioni xenofobe e radicali. Alla fine dell’anno scorso aveva avviato l’iter per una nuova riforma sulla questione, ancora più restrittiva della precedente, già considerata molto di destra e criticata dalle opposizioni. A gennaio di quest’anno aveva anche inviato una circolare ai prefetti, invitandoli a inasprire ulteriormente i criteri per l’emissione dei permessi di soggiorno eccezionali, quelli garantiti per motivi familiari o professionali.