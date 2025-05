Il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau è il nuovo leader del partito di destra dei Repubblicani

Il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau è stato eletto come nuovo presidente del principale partito di destra del paese, i Repubblicani (Les Républicains in francese, un tempo molto più vicini a posizioni di centrodestra): alle elezioni che si sono svolte tra sabato 17 e domenica 18 maggio ha ottenuto il 74,3 per cento dei voti, ampiamente più dell’avversario e deputato Laurent Wauquiez, che ne ha ottenuti il 25,7 per cento. Wauquiez era stato presidente del partito tra il 2017 e il 2019 e ne è attualmente il capogruppo alla Camera dei deputati francese.

Le elezioni per scegliere il nuovo leader dei Repubblicani si sono svolte dopo anni di risultati elettorali piuttosto deludenti per il partito, e mesi dopo che il suo ex presidente Eric Ciotti aveva deciso di lasciare il partito. Ciotti fu molto contestato all’interno del partito per aver deciso di allearsi con il partito di estrema destra del Rassemblement National (RN) in vista delle elezioni legislative poi vinte dall’alleanza dei partiti di sinistra. Anche per questo, la scelta del nuovo leader è considerata particolarmente rilevante per come il partito arriverà alle prossime elezioni parlamentari francesi, in programma per il 2029.

Retailleau è nato il 20 novembre del 1960 ed è in politica da decenni: ha sempre fatto parte di partiti conservatori, ha iniziato a fare politica locale nella regione dei paesi della Loira ed è ministro dell’Interno dal 21 settembre.