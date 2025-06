È nato il figlio di una donna cerebralmente morta ma tenuta in vita a causa delle leggi della Georgia contro l’aborto

In Georgia, negli Stati Uniti, è nato il bambino figlio di una donna cerebralmente morta che i medici hanno tenuto in vita perché non potevano farla abortire a causa delle severe leggi contro l’aborto dello stato. Il caso era stato fin dall’inizio molto discusso, dato che evidenzia i problemi etici delle restrittive leggi contro l’aborto entrate in vigore in molte parti degli Stati Uniti. Il bambino si chiama Chance ed è nato prematuramente attraverso un parto cesareo di emergenza: al momento della nascita pesava meno di un chilo e si trova in terapia intensiva neonatale, ma ci si aspetta che sopravviva. Il bambino è nato il 13 giugno, attorno alla 32esima settimana di gravidanza, ma la notizia della sua nascita è stata annunciata dalla nonna a un’emittente locale solo alcuni giorni dopo.

La donna si chiama Adriana Smith. Il 19 febbraio era stata ricoverata e le furono rilevati dei coaguli di sangue nel cervello: il giorno stesso fu dichiarata cerebralmente morta, una condizione non reversibile e dopo la quale viene normalmente dichiarato il decesso. La gravidanza però aveva già superato la sesta settimana, momento oltre il quale non è più legale abortire in Georgia, e la donna è stata mantenuta in vita tramite apparecchi di sostegno vitale (in Italia è possibile abortire in tutti i casi fino alla dodicesima settimana di gravidanza, e in casi particolari fino alla viabilità del feto, cioè fino a quando il feto avrebbe possibilità di sopravvivere al di fuori dell’utero). La famiglia ha detto che intende chiedere l’interruzione del sostegno vitale che tiene in vita Smith.

La famiglia di Smith ha detto che avrebbe voluto poter decidere se mantenere attivo il trattamento di sostegno vitale della donna, e che questa scelta non avrebbe dovuto essere presa dallo stato. Il quadro legale in cui ha agito l’ospedale in realtà è pieno di incertezze: l’istituto ha detto di essersi affidato al «parere clinico di esperti, la letteratura medica e consigli legali», ma il procuratore generale della Georgia ha detto che in questo caso l’interruzione del trattamento di sostegno vitale non era vietata dalla legge.