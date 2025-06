L’azienda di famiglia di Trump ha creato una società di servizi telefonici: Trump Mobile

La Trump Organization, l’azienda che riunisce i molti affari del presidente statunitense Donald Trump e della sua famiglia ed è gestita da alcuni dei suoi figli, ha creato una società di servizi telefonici, Trump Mobile. È uno dei tanti tentativi dell’azienda di monetizzare la figura pubblica di Trump, anche con metodi spregiudicati e opachi. Il principale piano tariffario costerà 47,45 dollari al mese, un riferimento al fatto che Trump è stato il 45esimo e il 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Secondo quanto annunciato, a partire da agosto Trump Mobile dovrebbe anche produrre degli smartphone «fatti negli Stati Uniti». È un obiettivo difficile da realizzare: oggi molti telefoni sono prodotti del tutto o in parte in altri paesi, tra cui principalmente la Cina, ma i dazi altissimi imposti e minacciati da Trump negli ultimi mesi hanno creato molta confusione nel settore. Non è chiaro se il telefono della famiglia di Trump sarà effettivamente prodotto interamente negli Stati Uniti o se sarà solo assemblato lì a partire da componenti prodotti in altri paesi. Secondo i primi annunci sarà di colore dorato e costerà 499 dollari.

Molti giornali hanno osservato che in passato casi simili a quelli di Trump e della sua azienda avevano suscitato grande indignazione e accuse di conflitto di interessi. In questo caso le critiche sono tutto sommato limitate, e Trump si giustifica dicendo che la Trump Organization non è gestita direttamente da lui, ma dai suoi figli. Fra gli altri affari gestiti dalla società ci sono anche il social Truth (che di fatto viene usato da Trump per comunicare le sue decisioni) e la World Liberty Financial, una società di criptovalute che gli ha già fatto guadagnare decine di milioni di dollari.