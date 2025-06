Il ritorno dei playout di Serie B fra Sampdoria e Salernitana è stato rinviato al 22 giugno per l’intossicazione di alcuni calciatori

La Serie B di calcio maschile ha annunciato che la partita di ritorno dei playout fra Sampdoria e Salernitana per decidere chi sarà retrocessa in Serie C è stata posticipata a domenica 22 giugno alle 20:30. La partita era inizialmente prevista per venerdì 20 giugno, ma è stata rimandata a causa dell’intossicazione alimentare avuta da 21 persone tra giocatori e membri dello staff della Salernitana, probabilmente a causa di un pasto al sacco mangiato prima di tornare a Salerno da Genova, dove si era giocata la partita di andata (vinta 2-0 dalla Sampdoria).

La partita è molto attesa, anche perché la Sampdoria rischia di essere retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. La retrocessione era in realtà già stata stabilita dalla classifica finale del campionato, ma una penalizzazione assegnata a maggio al Brescia aveva permesso alla squadra di giocare ai playout e provare a rimanere in Serie B.