Diversi calciatori della Salernitana sono stati portati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare, dopo la partita dei playout di Serie B con la Sampdoria

Domenica sera 14 persone tra calciatori e membri dello staff della squadra di calcio della Salernitana sono stati portati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare: avevano giocato a Genova contro la Sampdoria la partita di andata dei playout di Serie B, uno spareggio in due partite in cui si decide chi retrocede in Serie C, perdendo 2-0; dopo la partita giocatori e membri dello staff avevano mangiato un pasto al sacco a base di riso e nell’aereo di ritorno molti avevano iniziato a sentirsi male.

All’arrivo a Salerno sono state chiamate delle ambulanze che hanno portato le persone che si erano sentite male negli ospedali di Salerno e Battipaglia. In serata anche altre due persone hanno avuto sintomi simili a quelle portate in ospedale. I calciatori che si sono sentiti male dovrebbero essere almeno 10, e la maggior parte dovrebbe essere già stata dimessa. Per ora non si sa molto di più, la Salernitana non ha ancora diffuso dichiarazioni ufficiali in merito. Sul pasto si sa solo che era stato preparato a Genova. Secondo il Corriere dello Sport la Salernitana avrebbe chiesto il rinvio della partita di ritorno dei playout, in programma per venerdì.