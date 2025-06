Il Louvre è rimasto chiuso alcune ore per uno sciopero a sorpresa

Lunedì mattina per alcune ore i visitatori non sono potuti entrare al Louvre, il più famoso museo di Parigi e il più visitato al mondo, a causa di uno sciopero a sorpresa dei lavoratori addetti all’accoglienza e all’ingresso dei visitatori. Il museo ha potuto aprire solo nel primo pomeriggio. I lavoratori protestavano contro il numero di visitatori troppo elevato (circa 25mila al giorno), che genera un carico di lavoro eccessivo per via di quella che i lavoratori percepiscono come un’insufficienza del loro numero. Nel cortile del Louvre si era formata una lunga coda, anche a causa della comunicazione inefficace della chiusura del museo.

Nonostante il suo prestigio il Louvre ha vari problemi di gestione, legati anche alla sua vastità, al numero di visitatori e alla fama delle sue opere (soprattutto la Gioconda): per questo alcuni mesi fa il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un ambizioso piano di rinnovamento, che riguarda anche la gestione degli ingressi.

