Almeno 19 persone sono morte in un’alluvione a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo

Sabato almeno 19 persone sono morte per via di un’alluvione causata da forti piogge a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo: il quartiere più colpito è stato quello di Ngaliema, dove sono morte 17 persone. L’alluvione ha causato inoltre molti danni e ha portato alla chiusura di due fra le principali strade della città.

Le alluvioni in questo periodo dell’anno sono piuttosto comuni nella Repubblica Democratica del Congo e avvengono frequentemente a Kinshasa: lo scorso aprile in città erano morte 33 persone a causa di un’alluvione, e per lo stesso motivo ne erano morte più di cento a maggio nei villaggi attorno lungo le sponde del lago Tanganica, nella parte orientale del paese.