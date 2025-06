Il governo ha stanziato 200 milioni di euro per la continuità produttiva dell’ex ILVA

Con un decreto approvato durante un Consiglio dei ministri, il governo ha stanziato 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia, la società meglio conosciuta come ex ILVA, il più grande impianto siderurgico italiano, che si trova a Taranto. La somma ha l’obiettivo di garantire la continuità produttiva dell’azienda, e servirà per esempio per pagare i dipendenti e per le attività di manutenzione.

Al momento l’ex ILVA è gestita dallo Stato in regime di amministrazione straordinaria, una procedura a cui si ricorre per ristrutturare o liquidare le grandi imprese. Tra le altre cose il decreto istituisce un commissario per la concessione di autorizzazioni in caso di «significativi investimenti esteri»: la trattativa più concreta in corso per la vendita dell’azienda è quella con Baku Steel, una società azera relativamente piccola per volumi produttivi, che vorrebbe aprire nuovi stabilimenti in Europa.

