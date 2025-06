A Nuoro è stato eletto sindaco Emiliano Fenu, di centrosinistra

Le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno a Nuoro sono state vinte dal candidato di centrosinistra, il deputato del Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu. Con 42 sezioni scrutinate su 44 Fenu ha ottenuto il 63 per cento dei voti, mentre il candidato del centrodestra Giuseppe Cucca è attorno al 26 per cento: ancora prima dell’ufficialità Cucca ha chiamato Fenu per congratularsi. Altri due candidati si sono fermati a percentuali più basse: Lisetta Bidoni al 9 e Domenico Mele al 2.

Fenu era sostenuto anche dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi e Sinistra e da altre liste locali. Alle elezioni ha votato anche la presidente della regione, Alessandra Todde, che è nuorese e come Fenu fa parte del Movimento 5 Stelle.

– Leggi anche: Il piccolo comune sardo in cui non ha votato quasi nessuno