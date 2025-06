Mark Guiducci sarà il nuovo direttore dell’edizione statunitense di Vanity Fair. Guiducci ha 36 anni, era il direttore editoriale e creativo di Vogue e prenderà il posto di Radhika Jones, che guidava Vanity Fair dal 2017. Condé Nast, l’editore di entrambe le riviste, ha detto che assumerà l’incarico alla direzione del mensile alla fine di giugno.

Guiducci aveva iniziato la sua carriera proprio a Vanity Fair, che è una delle riviste più famose del mondo e si occupa soprattutto di moda e costume. Dopo aver diretto Garage, una rivista di arte che era controllata da Vice Media, nel 2020 era andato a Vogue, dove aveva contribuito ad avviare Vogue World, un evento annuale di moda e cultura.

Jones aveva annunciato a sorpresa che avrebbe lasciato l’incarico all’inizio di aprile, spiegando di volersi dedicare ad altri progetti. A sua volta dal 2017 aveva sostituito Graydon Carter, il direttore più famoso di sempre di Vanity Fair: lo aveva diretto per 25 anni, ma oltre che per il suo lavoro giornalistico era noto anche come personaggio pubblico.