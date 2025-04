Cambio a Vanity Fair

Radhika Jones, che è stata direttrice del mensile americano Vanity Fair dal 2017 a oggi, ha annunciato che lascerà l’incarico, spiegandolo con un desiderio e progetto di cambiamento personale. Vanity Fair, di proprietà della grande multinazionale editoriale Condé Nast, è una delle riviste più famose del mondo, forte di una testata di grande lustro e di una storia che nell’ultimo mezzo secolo ha fatto convivere ottimo giornalismo e protagonismo nel mondo del cinema e dell’ entertainment internazionale (l’edizione italiana, nata nel 2003, è un settimanale e con un taglio più popolare e di “lifestyle”): del direttore più famoso, Graydon Carter, che aveva preceduto Jones per 25 anni, avevamo parlato la settimana scorsa.

Il New York Times, raccontando delle dimissioni di Jones, ha chiamato la direzione di Vanity Fair “uno dei ruoli più visibili del giornalismo americano”. Altri articoli hanno ricordato che Vanity Fair è – come molte riviste – in un periodo difficile di perdita di ricavi e riduzione dei costi.