All’aeroporto di Napoli è stato riparato il guasto che ha causato la cancellazione di decine di voli

È stato riparato il guasto a un radar dell’aeroporto di Napoli che fra lunedì e martedì aveva causato grossi disagi per i passeggeri: nella sola mattinata erano stati cancellati 14 voli e altri 18 erano stati reindirizzati su Salerno, ma da allora molti altri avevano avuto ritardi considerevoli. La rottura del radar aveva spinto l’Enac (l’ente che controlla l’aviazione civile in Italia) a ridurre fortemente i voli per evitare incidenti, fino a che il componente guasto non fosse stato sostituito. Lunedì i voli cancellati erano stati più di 80. In tutto i disagi hanno riguardato decine di migliaia di passeggeri.