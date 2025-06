Almeno 45 voli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Napoli sono stati cancellati a causa di un guasto ai radar

Lunedì almeno 20 voli in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino e 25 in partenza sono stati cancellati a causa di un malfunzionamento del sistema radar. Altri invece restano programmati ma con forti ritardi, che in qualche caso superano le quattro ore. L’aeroporto ha fatto sapere che l’origine del guasto è stata individuata, e che i tecnici dell’Enav (la società che gestisce il traffico aereo in Italia) sono al lavoro per risolvere il problema. Al momento non è possibile fare stime precise dei tempi necessari per il ritorno alla normalità, ha detto Enav in una nota. Diverse compagnie stanno riprogrammando i voli cancellati.