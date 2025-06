Il governo colombiano ha annunciato maggiori misure di protezione per alcuni politici, dopo l’attentato contro un candidato presidenziale

Il governo della Colombia ha annunciato il rafforzamento delle misure di protezione per alcuni politici, dopo che sabato 7 giugno nella capitale Bogotà sono stati sparati due colpi di pistola contro il senatore Miguel Uribe durante un evento elettorale, ferendolo gravemente. Il capo della polizia Carlos Triana ha detto che saranno coinvolti i candidati presidenziali, che sono una trentina, i leader dell’opposizione e le famiglie dei ministri dell’attuale governo.

Miguel Uribe ha 39 anni, è membro del partito conservatore Centro Democratico e aveva annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, previste per il maggio del 2026. L’ultimo referto medico che lo riguarda dice che le sue condizioni sono estremamente gravi e che la prognosi è riservata: è stato operato d’urgenza al cervello e alla coscia sinistra e si trova in terapia intensiva. Subito dopo l’attacco è stato fermato il ragazzo sospettato di aver sparato, che ha 15 anni e la cui identità non è stata resa nota: sarà incriminato per tentato omicidio. Si sospetta abbia agito per conto di altre persone, che però non sono ancora state identificate.