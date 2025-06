Un terremoto ai Campi Flegrei ha causato il crollo parziale di un muro e una volta antichi a Pompei

Durante una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, sono parzialmente crollati un muro e il pezzo di una volta (una copertura ad arco) nel sito di Pompei. Lo ha comunicato il parco archeologico, specificando che il cedimento è avvenuto in una struttura già danneggiata nel terremoto del 1980 e dove era in corso un restauro. Nella struttura non ci sono affreschi né reperti. Sono stati comunque avviati controlli su tutta l’area archeologica.

